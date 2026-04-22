Révision de l'ACÉUM

Des informations rapportées par Radio-Canada révélaient mercredi matin que Donald Trump exigerait un « prix d’entrée » d'Ottawa avant de lancer officiellement les discussions commerciales entre les deux pays. À cette exigence, le gouvernement fédéral oppose une fin de non-recevoir.

Mark Carney affirme de son côté que les négociations entourant l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) ne constituent pas « une situation où les États-Unis dictent les conditions ».

Au cours des derniers mois, le premier ministre Mark Carney avait pourtant laissé entendre que Donald Trump fixait bel et bien des conditions préalables au début des pourparlers.

Écoutez à ce sujet l'ancien ambassadeur du Canada à Washington, au Mexique et en France, Raymond Chrétien, en entretien avec Philippe Cantin.