Le président Donald Trump tente de regagner le cœur des conservateurs religieux en participant à un «marathon biblique» organisé par l'organisme Christians Engaged.
Cette initiative survient alors que sa popularité s'effrite chez les chrétiens évangéliques et les catholiques blancs, une base électorale pourtant cruciale pour sa campagne.
Écoutez le chroniqueur et titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis et professeur de science politique à l’UQAM, Frédérick Gagnon, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Je pense que ça va être difficile de regagner le terrain qu'il a perdu auprès des conservateurs chrétiens [...] on voit que chez les protestants évangéliques blancs, Trump a perdu 10 points dans les sondages en un an.»
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