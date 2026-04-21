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Un groupe de 25 experts

Relations Canada-États-Unis: Valérie Beaudoin siègera sur le nouveau comité

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 avril 2026 15:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Relations Canada-États-Unis: Valérie Beaudoin siègera sur le nouveau comité
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le premier ministre Mark Carney a frappé un grand coup mardi en dévoilant la composition de son comité consultatif sur les relations économiques canado-américaines.

Dans un contexte marqué par l'incertitude commerciale et des tarifs douaniers difficiles, ce groupe de 25 experts aura pour mission cruciale d'épauler le ministre Dominic LeBlanc dans l'élaboration d'une stratégie solide face à Washington.

Parmi les membres nommés, on retrouve des figures politiques d'expérience, comme Ralph Goodale, Erin O'Toole et Jean Charest, mais aussi notre collaboratrice Valérie Beaudoin.

Écoutez la chroniqueuse aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Pour Valérie Beaudoin, l'intérêt de ce comité réside dans la diversité des profils qui le composent, allant au-delà des cercles diplomatiques traditionnels. Elle compte y apporter son expertise pointue de la scène politique américaine tout en conservant son indépendance de ton.

L'objectif demeure clair pour tous les membres: protéger les intérêts canadiens lors de la révision prévue de l'ACEUM et naviguer à travers les futures turbulences commerciales.

«C'était intéressant, le format aussi, ce n'était pas juste des politiciens, ce n'était pas juste des diplomates de carrière, c'est le "vrai monde" entre guillemets qui subissent les tarifs dans différents milieux, différentes provinces.»

Valérie Beaudoin

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