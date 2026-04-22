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On semble tester la résilience des jeunes

Les Canadiens dans l'eau chaude face à la robustesse du Lightning?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 avril 2026 15:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Les Canadiens dans l'eau chaude face à la robustesse du Lightning?
Le gardien des Canadiens de Montréal, Jakub Dobes (75), observe ses coéquipiers et les joueurs du Lightning de Tampa Bay s'esclaffer derrière le filet lors d'une escarmouche en première période. Ce duel s'inscrivait dans le cadre du deuxième match de la série de premier tour des séries éliminatoires de la LNH, le mardi 21 avril 2026, à Tampa. / AP Photo/Chris O'Meara

La panne offensive du premier trio et l'intimidation physique du Lightning de Tampa Bay font mal aux Canadiens en ce début de série.

Malgré le talent de Nick Suzuki, Cole Caufield et Juraj Slafkovsky, l'unité peine à produire à forces égales, neutralisée par le travail acharné d'Anthony Cirelli.

La robustesse des Floridiens, marquée par un combat musclé entre Slafkovsky et Brandon Hagel, teste durement la résilience de la jeune formation montréalaise.

Écoutez le journaliste de La Presse, Guillaume Lefrançois, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés

  • L'effet Scott Sabourin;
  • L'aplomb de Lane Hutson;
  • Le cas Kirby Dach;
  • L'évolution de la prédiction pour la série.

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