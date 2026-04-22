On semble tester la résilience des jeunes

La panne offensive du premier trio et l'intimidation physique du Lightning de Tampa Bay font mal aux Canadiens en ce début de série.

Malgré le talent de Nick Suzuki, Cole Caufield et Juraj Slafkovsky, l'unité peine à produire à forces égales, neutralisée par le travail acharné d'Anthony Cirelli.

La robustesse des Floridiens, marquée par un combat musclé entre Slafkovsky et Brandon Hagel, teste durement la résilience de la jeune formation montréalaise.

Écoutez le journaliste de La Presse, Guillaume Lefrançois, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

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