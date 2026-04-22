Semaine du don d'organes

Sylvie Charbonneau, membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des greffés, raconte l’histoire de son fils Benoît, atteint d’une maladie rénale, ayant reçu deux greffes de rein.

Écoutez Sylvie Charbonneau, membre du CA de l'Assocation canadienne des greffés, au micro de Philippe Cantin.

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