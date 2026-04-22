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Semaine du don d'organes

L'histoire de Sylvie Charbonneau et de son fils, greffé deux fois

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 avril 2026 18:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L'histoire de Sylvie Charbonneau et de son fils, greffé deux fois
Philippe Cantin / Cogeco Média

Sylvie Charbonneau, membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des greffés, raconte l’histoire de son fils Benoît, atteint d’une maladie rénale, ayant reçu deux greffes de rein.

Écoutez Sylvie Charbonneau, membre du CA de l'Assocation canadienne des greffés, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Le fils de Sylvie Charbonneau, Benoît, atteint d’une maladie rénale, a reçu deux greffes de rein, en 2012 et en 2022;
  • Le jeune homme a participé aux Jeux mondiaux des greffés en Argentine en 2015;
  • Sylvie Charbonneau souligne l’importance du don d’organes, l’impact familial er la dialyse péritonéale.

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