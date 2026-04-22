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Une programmation riche

Le cinéma québécois à l'honneur aux Rendez-vous Québec Cinéma

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 avril 2026 15:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Le cinéma québécois à l'honneur aux Rendez-vous Québec Cinéma
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le festival des Rendez-vous Québec Cinéma lance ses activités dès mercredi soir avec la projection en ouverture du film Nina Rosa.

Ce long-métrage, qui a remporté l'Ours d'argent au Festival du film de Berlin, raconte l'histoire d'un immigrant bulgare établi à Montréal qui retourne dans son pays d'origine pour valider le talent exceptionnel d'une enfant prodige de la peinture de huit ans.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp présenter ses incontournables du festival au micro de Philippe Cantin.

Le festival propose une programmation riche incluant une rétrospective de 22 longs-métrages de fiction marquants de l'année, dont Le train de Marie Brassard et Où vont les âmes de Brigitte Poupart.

Le jeune public n'est pas en reste avec la section « Pop-corn », présentant notamment Ma belle-mère est une sorcière et le film d'animation Space Cadet.

Les cinéphiles pourront également profiter de « leçons de cinéma » et de classes de maître animées par des créateurs renommés tels que Philippe Brault, Anne Émond et Anaïs Barbeau-Lavalette.

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