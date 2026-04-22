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Haine en ligne après une défaite

«Ce qui devient fréquent, c’est de demander aux joueurs de rembourser les paris»

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Le Québec maintenant

le 22 avril 2026 16:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Ce qui devient fréquent, c’est de demander aux joueurs de rembourser les paris»
Le centre des Canadiens de Montréal Kirby Dach se tourne vers la galerie de presse de l'équipe après avoir marqué le but gagnant lors des tirs de barrage d'un match de hockey de la LNH contre l'Avalanche du Colorado, le samedi 4 janvier 2025, à Denver. / AP Photo/David Zalubowski

Après le deuxième match de la série entre les Canadiens et le Lightning, le joueur du Tricolore Kirby Dach et sa conjointe ont fermé leurs comptes Instagram.

L'attaquant a commis une erreur qui a permis au Lightning d'inscrire le but gagnant et de se sauver avec la victoire, mardi soir.

Par la suite, le joueur est devenu la cible de plusieurs analystes et partisans.

Des parieurs sportifs, frustrés par leurs pertes, feraient partie du lot, soulevant des questionnements sur la toxicité des paris dans le milieu du sport.

Écoutez le cofondateur de HFTV, Alexander Dugas, commenter l'histoire de Kirby Dach, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

«Les joueurs de la Ligue nationale que nous connaissons nous racontent qu'ils reçoivent souvent des messages haineux après une mauvaise performance. Mais ce qui devient encore plus fréquent, c'est de voir des gens leur demander de rembourser leur pari après une défaite de l'équipe.»

Alexander Rougas

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