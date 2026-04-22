Haine en ligne après une défaite

Après le deuxième match de la série entre les Canadiens et le Lightning, le joueur du Tricolore Kirby Dach et sa conjointe ont fermé leurs comptes Instagram.

L'attaquant a commis une erreur qui a permis au Lightning d'inscrire le but gagnant et de se sauver avec la victoire, mardi soir.

Par la suite, le joueur est devenu la cible de plusieurs analystes et partisans.

Des parieurs sportifs, frustrés par leurs pertes, feraient partie du lot, soulevant des questionnements sur la toxicité des paris dans le milieu du sport.

Écoutez le cofondateur de HFTV, Alexander Dugas, commenter l'histoire de Kirby Dach, mercredi, au micro de Philippe Cantin.