Santé Québec lancera le Dossier Santé Numérique (DSN) le 9 mai prochain dans les CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et de la Mauricie–Centre-du-Québec.

L'arrivée de ce projet suscite de vives inquiétudes dans le milieu de la santé, où l'on craint un « SAAQClic 2.0 » et des failles dans la sécurité des données sensibles des patients.

De son côté, Santé Québec se veut rassurante, affirmant que ce système est déjà éprouvé dans plus de seize pays.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, résumer les grandes lignes de ce déploiement, mercredi, au micro de Philippe Cantin.