 Aller au contenu
Dossier Santé Numérique

«Ça fonctionne ailleurs»: Santé Québec se veut rassurante sur le DSN

par 98.5

0:00
4:57

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 avril 2026 15:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
«Ça fonctionne ailleurs»: Santé Québec se veut rassurante sur le DSN
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Santé Québec lancera le Dossier Santé Numérique (DSN) le 9 mai prochain dans les CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et de la Mauricie–Centre-du-Québec.

L'arrivée de ce projet suscite de vives inquiétudes dans le milieu de la santé, où l'on craint un « SAAQClic 2.0 » et des failles dans la sécurité des données sensibles des patients.

De son côté, Santé Québec se veut rassurante, affirmant que ce système est déjà éprouvé dans plus de seize pays.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, résumer les grandes lignes de ce déploiement, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

«Avec SAAQClic, on avait vraiment inventé quelque chose. Ici, le système a déjà été déployé avec succès dans 16 pays: il connecte présentement près de 2 800 hôpitaux et 60 000 cliniques, compte 317 millions d’usagers et 580 000 médecins l’utilisent. Et ça fonctionne. C’est leur façon de tenter de nous rassurer.»

Philippe Bonneville

Vous aimerez aussi

«Sans course au leadership, on aurait eu un Conseil totalement différent»
Le Québec maintenant
«Sans course au leadership, on aurait eu un Conseil totalement différent»
0:00
9:43
Environnement: «On a fait énormément au cours des dernières années»
La commission
Environnement: «On a fait énormément au cours des dernières années»
0:00
10:41
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Tucker Carlson regrette publiquement son soutien à Donald Trump
Rattrapage
Ex-animateur de Fox News
Tucker Carlson regrette publiquement son soutien à Donald Trump
Le Bloc québécois, grand perdant de la nouvelle majorité de Mark Carney
Rattrapage
Comités parlementaires
Le Bloc québécois, grand perdant de la nouvelle majorité de Mark Carney
«C'est facile de comprendre le geste, mais c'est difficile de se l'expliquer»
Rattrapage
Gilles Bélanger claque la porte de la CAQ
«C'est facile de comprendre le geste, mais c'est difficile de se l'expliquer»
«Juraj Slafkovsky n'aurait jamais dû accepter l'invitation de Brandon Hagel»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Retour sur le dernier match Canadiens-Lightning
«Juraj Slafkovsky n'aurait jamais dû accepter l'invitation de Brandon Hagel»
«Il n'y a plus de confiance entre les deux pays» -Raymond Chrétien
Rattrapage
Révision de l'ACÉUM
«Il n'y a plus de confiance entre les deux pays» -Raymond Chrétien
Un nouveau spectacle participatif pour Ludovick Bourgeois
Rattrapage
Karaoké 90
Un nouveau spectacle participatif pour Ludovick Bourgeois
«Ce qui devient fréquent, c’est de demander aux joueurs de rembourser les paris»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Haine en ligne après une défaite
«Ce qui devient fréquent, c’est de demander aux joueurs de rembourser les paris»
«Je veux m'assurer que Montréal soit à la table de décision»
Rattrapage
Rencontre avec la PM Christine Fréchette
«Je veux m'assurer que Montréal soit à la table de décision»
Un père condamné pour avoir fracturé le fémur de son bébé: «Où était la DPJ?»
Rattrapage
Le bébé présentait 50 fractures
Un père condamné pour avoir fracturé le fémur de son bébé: «Où était la DPJ?»
Le cinéma québécois à l'honneur aux Rendez-vous Québec Cinéma
Rattrapage
Une programmation riche
Le cinéma québécois à l'honneur aux Rendez-vous Québec Cinéma
Les Canadiens dans l'eau chaude face à la robustesse du Lightning?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
On semble tester la résilience des jeunes
Les Canadiens dans l'eau chaude face à la robustesse du Lightning?
Mark Carney propose un sommet canadien de l'investissement
Rattrapage
Économie
Mark Carney propose un sommet canadien de l'investissement
Donald Trump annonce que le cessez-le-feu est maintenu
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Donald Trump annonce que le cessez-le-feu est maintenu
«Drainville devient, de facto, l'interlocuteur stratégique avec le fédéral»
Rattrapage
Nouveau cabinet Fréchette
«Drainville devient, de facto, l'interlocuteur stratégique avec le fédéral»