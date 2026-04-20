Stratégie présentée via YouTube

Le premier ministre Mark Carney a adopté une nouvelle stratégie de communication cette semaine, en présentant, via YouTube, en français et en anglais, La ligne de conduite, un plan pour faire face aux défis économiques du Canada.

Écoutez Martine Hébert, sénatrice et économiste, ancienne déléguée du Québec à New York et à Chicago, analyser le contenant et le contenu de cette annonce, lundi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.