Tensions au Parti conservateur

Un nouveau sondage Angus Reid dévoile une baisse d'appuis envers le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre.

Après sa défaite aux dernières élections, le Parti conservateur pourrait envisager de remplacer son chef en vue du prochain scrutin.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas en discuter, lundi, au micro de Philippe Cantin.