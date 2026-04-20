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Tensions au Parti conservateur

Sondage Angus Reid: les jours de Pierre Poilièvre sont-ils comptés?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 avril 2026 17:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Sondage Angus Reid: les jours de Pierre Poilièvre sont-ils comptés?
Pierre Poilièvre peut-il encore compter sur l'appui de son parti? / La Presse Canadienne

Un nouveau sondage Angus Reid dévoile une baisse d'appuis envers le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre.

Après sa défaite aux dernières élections, le Parti conservateur pourrait envisager de remplacer son chef en vue du prochain scrutin.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas en discuter, lundi, au micro de Philippe Cantin.

«Un chef a 60 % de défaveur national et qui perd massivement chez les femmes, ça devient un enjeu. Monsieur Poilievre n'est pas en chute libre. Il conserve une grande partie de sa base, mais l'érosion continue et elle s'accélère. Si les tendances démographiques jouent contre lui, les prochains mois seront très déterminants pour savoir si le Parti conservateur maintient le cap sur son chef ou amorce une conversation qu'il évite depuis l'élection.»

Dimitri Soudas

Autres sujets abordés: 

  • Le «judo politique»: la nouvelle stratégie de Mark Carney;
  • Vote sur le changement d'heure en Alberta.

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