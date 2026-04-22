Le processus de révision de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACÉUM) s’amorce officiellement le 1er juillet, mais les tensions sont déjà palpables.

Donald Trump semble vouloir imposer ses règles en forçant le Canada à faire des concessions avant même le début formel des discussions. Cette approche transactionnelle et agressive du président américain ne surprend guère les observateurs, mais elle place Ottawa dans une position délicate où la vigilance est de mise.

Selon l'ancien premier ministre Jean Charest, la prudence est essentielle face aux tactiques américaines: