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Accord Canada–États-Unis–Mexique

Révision de l'ACÉUM: Trump exige des compromis avant même de négocier

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Entendu dans

La commission

le 22 avril 2026 13:09

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Révision de l'ACÉUM: Trump exige des compromis avant même de négocier
Révision de l'ACÉUM: Trump exige des compromis avant même de négocier. / Mark Schiefelbein / La Presse Canadienne

Le processus de révision de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACÉUM) s’amorce officiellement le 1er juillet, mais les tensions sont déjà palpables.

Donald Trump semble vouloir imposer ses règles en forçant le Canada à faire des concessions avant même le début formel des discussions. Cette approche transactionnelle et agressive du président américain ne surprend guère les observateurs, mais elle place Ottawa dans une position délicate où la vigilance est de mise.

Selon l'ancien premier ministre Jean Charest, la prudence est essentielle face aux tactiques américaines:

«Vous avez été témoin de la façon dont les Américains abordent tout ça [...] Ils nous reprochent de ne pas être à la table avec eux. Faisons bien attention, quand ils nous disent ça, c’est parce qu’ils veulent qu’on pose des gestes et qu’on fasse des compromis avant qu’on s'assoie à la table avec eux. On n‘est pas rendu là dans notre démarche pour la révision de l’entente.»

Jean Charest, ancien premier ministre du Québec

Écoutez le professeur agrégé à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, Yan Cimon, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il rappelle que les pays ayant fait des concessions rapides avec l'administration Trump se sont souvent vu réclamer des compromis supplémentaires par la suite.

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