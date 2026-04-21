Autre surprise dans le conflit au Moyen-Orient, Donald Trump a annoncé mardi que le cessez-le-feu est maintenu. Mais rien n'indique que le détroit d'Ormuz va réouvrir.

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter un autre revirement dans le conflit au Moyen-Orient avec Philippe Cantin.

Pour l'analyste, cette annonce est plus que vague.