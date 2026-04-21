Autre surprise dans le conflit au Moyen-Orient, Donald Trump a annoncé mardi que le cessez-le-feu est maintenu. Mais rien n'indique que le détroit d'Ormuz va réouvrir.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter un autre revirement dans le conflit au Moyen-Orient avec Philippe Cantin.
Pour l'analyste, cette annonce est plus que vague.
«C'est comme si tu ouvres une espèce de très grande porte pour dire: ça ne se réglera pas nécessairement rapidement. On pourrait peut-être avoir cette espèce de statu quo. Ce n'est pas très clair ce qui se passe. La réouverture ou pas du détroit d'Ormuz, ce n'est pas clair. Le blocus y est 100 % efficace. Ce n'est pas clair non plus si les Iraniens vont continuer de limiter l'accès au détroit. Tout ça, c'est une espèce de flou.»