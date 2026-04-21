Qu'est-ce qui explique leur succès?

Le groupe Angine de poitrine connaît une ascension fulgurante, passant de la fierté du Saguenay à une reconnaissance internationale dans le New York Times.

Leur gérant, Sébastien Collin, revient sur l'élément déclencheur: une performance sur le toit d'Ubisoft qui a mené à une session live sur la radio américaine KEXP, aujourd'hui l'une des plus visionnées au monde.

Malgré l'intérêt des grands labels américains, le groupe privilégie l'indépendance et préserve farouchement son anonymat.

Le phénomène est tel que même l'écrivain Dany Laferrière leur a dédié une ode poétique après un concert au Club Soda.

Écoutez Sébastien Collin gérant du groupe québécois Angine de poitrine, expliquer leur ascension fulgurante, mardi, au micro de Patrick Lagacé.