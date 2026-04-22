400 chansons et 60 ans de carrière

Catherine Brisson souligne l'hommage «plus que mérité» qui sera rendu à Luc Plamondon lors du prochain gala de la SOCAN, le 3 mai.

Avec une carrière s'étendant sur près de 60 ans et plus de 400 chansons à son actif, le célèbre parolier recevra le prestigieux prix Excellence.

De l'inoubliable Starmania à Notre-Dame de Paris, son apport à la musique francophone est jugé indéniable.

La chronique revisite ses collaborations légendaires avec des icônes telles que Céline Dion, Diane Dufresne et Robert Charlebois, marquant ainsi plusieurs générations de mélomanes.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mercredi à Lagacé le matin.