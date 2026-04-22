Miser sur les sports, un «investissement»?

Le journaliste Karl Marchand lève le voile sur l’«École des paris», une organisation promettant de transformer les paris sportifs en source de revenus stable.

Pour 5000$, les étudiants accèdent à une formation de sept mois prônant la «visualisation» et un «mindset pro».

Cependant, des expertes en dépendance et Loto-Québec dénoncent une approche trompeuse et éthiquement douteuse.

Bien que légale, cette pratique repose sur l'illusion de pouvoir déjouer le hasard.

Avec plus de 250 membres, l’école aurait déjà généré plus d'un million de dollars, principalement aux dépens de jeunes hommes.

Écoutez Carl Marchand, journaliste de Cogeco Nouvelles, expliquer le tout au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez mercredi midi.