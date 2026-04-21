La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a présenté son Conseil des ministres mardi après-midi. Que peut-on en retenir?
Écoutez le chroniqueur et analyste politique Dimitri Soudas présenter son analyse du nouveau cabinet et de son impact sur les liens avec le gouvernement fédéral, mardi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Pour Bernard Drainville, son mandat ne sera pas uniquement économique au sens strict. Il devient, de facto, l'interlocuteur stratégique avec le gouvernement fédéral. Pourquoi? Les dossiers qui s'en viennent, notamment les investissements en matière de défense sous-marine, brise-glaces... Ça exige une coordination et une négociation avec le gouvernement fédéral. Les investissements en matière de défense annoncés par le gouvernement Carney sont massifs et le mandat de Bernard Drainville, c'est d'aller chercher la part du Québec.»
L'analyse présente ensuite le rôle potentiel des autres membres du nouveau cabinet Fréchette.