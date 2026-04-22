Fraîchement nommée ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Pascale Déry affiche ses ambitions malgré les critiques sur le bilan de son gouvernement.

À l'occasion du Jour de la Terre, la ministre souligne que sa priorité sera l'optimisation des processus et l'allègement réglementaire afin de permettre la réalisation de grands projets énergétiques et économiques, tout en respectant les standards environnementaux.

Elle insiste sur le fait que le Québec demeure un leader en transition énergétique, malgré un contexte mondial qui force parfois une certaine flexibilité dans l'atteinte des cibles.

Écoutez la ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Pascale Déry, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.