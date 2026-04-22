Fraîchement nommée ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Pascale Déry affiche ses ambitions malgré les critiques sur le bilan de son gouvernement.
À l'occasion du Jour de la Terre, la ministre souligne que sa priorité sera l'optimisation des processus et l'allègement réglementaire afin de permettre la réalisation de grands projets énergétiques et économiques, tout en respectant les standards environnementaux.
Elle insiste sur le fait que le Québec demeure un leader en transition énergétique, malgré un contexte mondial qui force parfois une certaine flexibilité dans l'atteinte des cibles.
Écoutez la ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Pascale Déry, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.
«Il n'y a pas un gouvernement qui a autant investi pour la lutte contre les changements climatiques au cours des dernières années [...] il y a un ralentissement, puis il faut en tenir compte, le contexte mondial a changé, il faut s'adapter, mais il ne faut pas abandonner ni baisser les bras.»
L'animateur Luc Ferrandez conteste vivement les prétentions de la ministre au cours de l'entretien.
S'appuyant sur les propos de l'expert Pierre-Olivier Pineau, il remet en question le bilan environnemental de la CAQ et souligne plusieurs objectifs non atteints, notamment dans les filières de la batterie, des tramways et des autobus électriques, tout en insistant sur la nécessité de réduire la consommation d'électricité.