La cofondatrice de Québec solidaire et ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, Françoise David, a dévoilé son tout nouvel ouvrage Se tenir debout, un cri du cœur face à la situation actuelle du Québec.
Elle souligne notamment le silence de la classe politique face aux enjeux climatiques, toujours aussi criants, et la dure réalité des Québécois sur le plan des finances personnelles.
Écoutez la militante féministe et défenseure de la justice sociale discuter de son ouvrage, mardi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Comment voulez-vous arriver, avec d’un côté la hausse frénétique du coût des loyers et du coût des aliments, et de l’autre côté des prestations et un salaire minimum trop faible? Il faut rouvrir un sujet tabou : celui d’un meilleur partage de la richesse. Je pense qu’il faut demander un effort additionnel à nos compatriotes les plus riches. Là, je ne parle pas de la petite classe moyenne qui a de la misère avec la hausse du coût de la vie. Je parle des cinq ou dix pour cent les plus riches. Ils sont tellement riches qu’ils s’en apercevraient à peine.»