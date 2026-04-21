La cofondatrice de Québec solidaire et ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, Françoise David, a dévoilé son tout nouvel ouvrage Se tenir debout, un cri du cœur face à la situation actuelle du Québec.

Elle souligne notamment le silence de la classe politique face aux enjeux climatiques, toujours aussi criants, et la dure réalité des Québécois sur le plan des finances personnelles.

Écoutez la militante féministe et défenseure de la justice sociale discuter de son ouvrage, mardi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.