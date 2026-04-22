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Le ministre Ian Lafrenière détaille ses priorités

Féminicides: un projet de loi inspiré de la «Loi de Clare» déposé le 5 mai

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Entendu dans

La commission

le 22 avril 2026 12:50

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Féminicides: un projet de loi inspiré de la «Loi de Clare» déposé le 5 mai
La première ministre du Québec, Christine Fréchette et Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable des Premières Nations, lèvent le pouce lors de la prestation de serment du nouveau cabinet à l'Assemblée nationale de Québec, le mardi 21 avril 2026. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Fraîchement nommé vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière détaille ses nouvelles priorités au micro Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Il annonce le dépôt, dès le 5 mai, d'un projet de loi visant à contrer les féminicides en permettant aux femmes de connaître les antécédents de violence conjugale de leur partenaire.

Malgré les critiques sur le changement de nom de son ministère, il justifie cette «montée de niveau »par une meilleure intégration du renseignement et des corps paramédicaux.

Le ministre souligne également l'efficacité de 99,5 % des bracelets antirapprochement actuellement en service.

Écoutez Ian Lafrenière, le nouveau vice-premier ministre du Québec, en discussion avec les commissaires mercredi midi. 

«Ça va permettre à des conjointes, via des services policiers, d'aller voir quels sont les antécédents de violence conjugale de la personne qui partage leur vie.»

Ian Lafrenière

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