Le ministre Ian Lafrenière détaille ses priorités

Fraîchement nommé vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière détaille ses nouvelles priorités au micro Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il annonce le dépôt, dès le 5 mai, d'un projet de loi visant à contrer les féminicides en permettant aux femmes de connaître les antécédents de violence conjugale de leur partenaire.

Malgré les critiques sur le changement de nom de son ministère, il justifie cette «montée de niveau »par une meilleure intégration du renseignement et des corps paramédicaux.

Le ministre souligne également l'efficacité de 99,5 % des bracelets antirapprochement actuellement en service.

Écoutez Ian Lafrenière, le nouveau vice-premier ministre du Québec, en discussion avec les commissaires mercredi midi.