 Aller au contenu
Jour de la Terre

Jimmy Vigneux: l'homme derrière les 750 tonnes de déchets ramassés

par 98.5

0:00
7:15

Entendu dans

La commission

le 22 avril 2026 13:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Jimmy Vigneux: l'homme derrière les 750 tonnes de déchets ramassés
Jimmy Vigneux, cofondateur de Mission 1000 tonnes, ramasse des déchets à Montréal depuis 2018, ayant collecté 750 tonnes avec l’aide de 100 000 personnes. / Adobe Stock

Depuis 2018, Jimmy Vigneux mène un combat acharné contre la pollution urbaine et aquatique.

Co-fondateur de l'organisme Mission 1000 tonnes, il a réussi, avec l'aide de 100 000 bénévoles, à retirer pas moins de 750 tonnes de détritus des cours d'eau et des rues du Québec.

En ce Jour de la Terre, il entreprend un tour de l'île de Montréal à pied pour sensibiliser la population à l'importance de passer à l'action individuellement.

Écoutez Jimmy Vigneux aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Malgré l'ampleur de la tâche, Jimmy Vigneux constate que la situation ne s'améliore guère au fil des ans:

«C’est un peu du pareil au même. Chaque printemps, il y a toujours des quantités incroyables de déchets, chaque printemps, tout le monde se plaint [...] Tant qu'on ne changera pas notre mode de consommation, on va tourner en rond.»

Jimmy Vigneux

En réaction au propos de Soraya Martinez Ferrada, Jimmy Vigneux souligne qu'il appuie la mairesse de Montréal, qui demande aux citoyens et commerçants de contribuer à la propreté lors du grand ménage du printemps.

Vous aimerez aussi

Motifs religieux: un pharmacien refuse de prescrire la pilule contraceptive
La commission
Motifs religieux: un pharmacien refuse de prescrire la pilule contraceptive
0:00
3:51
L'interdiction du tabac au Royaume-Uni: un modèle pour le Québec?
Radio textos
L'interdiction du tabac au Royaume-Uni: un modèle pour le Québec?
0:00
21:26
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Motifs religieux: un pharmacien refuse de prescrire la pilule contraceptive
Rattrapage
Pour une jeune fille de 14 ans
Motifs religieux: un pharmacien refuse de prescrire la pilule contraceptive
Première au Québec: des tours de 12 et 18 étages en bois à Terrebonne
Rattrapage
Un projet du Fonds de solidarité FTQ
Première au Québec: des tours de 12 et 18 étages en bois à Terrebonne
Donald Trump mise sur la religion pour freiner sa chute de popularité
Rattrapage
Un marathon biblique
Donald Trump mise sur la religion pour freiner sa chute de popularité
Sentence bonbon: «On dirait que la vie d'un enfant, au Québec, ça ne compte pas»
Rattrapage
Bébé de deux mois martyrisé par ses deux parents
Sentence bonbon: «On dirait que la vie d'un enfant, au Québec, ça ne compte pas»
Révision de l'ACÉUM: Trump exige des compromis avant même de négocier
Rattrapage
Accord Canada–États-Unis–Mexique
Révision de l'ACÉUM: Trump exige des compromis avant même de négocier
Environnement: «On s’en va nulle part» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Jour de la Terre
Environnement: «On s’en va nulle part» -Luc Ferrandez
Féminicides: un projet de loi inspiré de la «Loi de Clare» déposé le 5 mai
Rattrapage
Le ministre Ian Lafrenière détaille ses priorités
Féminicides: un projet de loi inspiré de la «Loi de Clare» déposé le 5 mai
L’École des paris: une formation à 5000$ qui inquiète
Rattrapage
Miser sur les sports, un «investissement»?
L’École des paris: une formation à 5000$ qui inquiète
Christine Fréchette: un nouveau souffle pour la CAQ?
Rattrapage
Remaniement ministériel
Christine Fréchette: un nouveau souffle pour la CAQ?
Un chat perdu de Montréal a voyagé 115 km en camion jusqu’à Cornwall
Rattrapage
Quelques actualités
Un chat perdu de Montréal a voyagé 115 km en camion jusqu’à Cornwall
Montréal au cœur du nouveau long métrage sur Michael Jackson
Rattrapage
Environ 300 artistes québécois
Montréal au cœur du nouveau long métrage sur Michael Jackson
Quels élus caquistes font partie du conseil des ministres de Mme Fréchette?
Rattrapage
Assermentation mardi
Quels élus caquistes font partie du conseil des ministres de Mme Fréchette?
Voitures chinoises en sol canadien: «Des machines à espionner»
Rattrapage
Arrivée de 49 000 exemplaires
Voitures chinoises en sol canadien: «Des machines à espionner»
La reconstruction de Gaza coûterait environ 71 milliards de dollars américains
Rattrapage
Nouvelles en rafales
La reconstruction de Gaza coûterait environ 71 milliards de dollars américains