Depuis 2018, Jimmy Vigneux mène un combat acharné contre la pollution urbaine et aquatique.

Co-fondateur de l'organisme Mission 1000 tonnes, il a réussi, avec l'aide de 100 000 bénévoles, à retirer pas moins de 750 tonnes de détritus des cours d'eau et des rues du Québec.

En ce Jour de la Terre, il entreprend un tour de l'île de Montréal à pied pour sensibiliser la population à l'importance de passer à l'action individuellement.

Écoutez Jimmy Vigneux aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Malgré l'ampleur de la tâche, Jimmy Vigneux constate que la situation ne s'améliore guère au fil des ans: