Depuis 2018, Jimmy Vigneux mène un combat acharné contre la pollution urbaine et aquatique.
Co-fondateur de l'organisme Mission 1000 tonnes, il a réussi, avec l'aide de 100 000 bénévoles, à retirer pas moins de 750 tonnes de détritus des cours d'eau et des rues du Québec.
En ce Jour de la Terre, il entreprend un tour de l'île de Montréal à pied pour sensibiliser la population à l'importance de passer à l'action individuellement.
Écoutez Jimmy Vigneux aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Malgré l'ampleur de la tâche, Jimmy Vigneux constate que la situation ne s'améliore guère au fil des ans:
«C’est un peu du pareil au même. Chaque printemps, il y a toujours des quantités incroyables de déchets, chaque printemps, tout le monde se plaint [...] Tant qu'on ne changera pas notre mode de consommation, on va tourner en rond.»
En réaction au propos de Soraya Martinez Ferrada, Jimmy Vigneux souligne qu'il appuie la mairesse de Montréal, qui demande aux citoyens et commerçants de contribuer à la propreté lors du grand ménage du printemps.