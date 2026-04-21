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Assermentation mardi

Quels élus caquistes font partie du conseil des ministres de Mme Fréchette?

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Entendu dans

La commission

le 21 avril 2026 14:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Quels élus caquistes font partie du conseil des ministres de Mme Fréchette?
C’est mardi après-midi que la première ministre du Québec, Christine Fréchette, dévoile son tout nouveau conseil des ministres. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

C’est mardi après-midi que la première ministre du Québec, Christine Fréchette, dévoile son tout nouveau conseil des ministres.

Si Ian Lafrenière conserve la Sécurité publique et devient vice-premier ministre, Éric Girard garde le ministère des Finances et sera désormais responsable des Infrastructures.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter mardi à l’émission La commission.

«Le ministre des Finances prend le contrôle des infrastructures, ce qui est tout à fait logique et le Plan québécois des infrastructures prévoit 167 milliards de dollars d’ici 2036. Tout cela reste un processus assez lent, mais on va vous tenir informés de temps à autre. Moi, ce qui m’intéresse, ce sont les nouveaux députés qui font leur entrée au cabinet : quelles responsabilités vont-ils obtenir?»

Nathalie Normandeau

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