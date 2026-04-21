Assermentation mardi

C’est mardi après-midi que la première ministre du Québec, Christine Fréchette, dévoile son tout nouveau conseil des ministres.

Si Ian Lafrenière conserve la Sécurité publique et devient vice-premier ministre, Éric Girard garde le ministère des Finances et sera désormais responsable des Infrastructures.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter mardi à l’émission La commission.