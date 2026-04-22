À l'occasion de leur ouverture d'émission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviennent sur le remaniement ministériel et l'ascension de Christine Fréchette au sein du gouvernement Legault.

Luc Ferrandez avance une prédiction audacieuse: selon lui, la nouvelle première ministre pourrait éventuellement surpasser Charles Milliard dans les intentions de vote et redonner de la vigueur à la Coalition Avenir Québec (CAQ) face au Parti québécois.

Les animateurs analysent la stratégie de Mme Fréchette, qui tente de se distancier de l'héritage de François Legault par un ton moins «paternaliste» et plus axé sur l'efficacité des services directs aux citoyens.

Cependant, Luc Ferrandez demeure sceptique quant au fond de cette approche, y voyant une forme de marketing politique qui cache un retour aux politiques de développement des ressources «hardcore» rappelant l'ère de Maurice Duplessis.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi matin, aborder le tout en ouverture de l'émission La Commission.