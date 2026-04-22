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Bébé de deux mois martyrisé par ses deux parents

Sentence bonbon: «On dirait que la vie d'un enfant, au Québec, ça ne compte pas»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 22 avril 2026 13:21

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Sentence bonbon: «On dirait que la vie d'un enfant, au Québec, ça ne compte pas»
La commission / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez expriment leur profonde indignation face à une sentence de 18 mois de prison à domicile accordée à un père dont le bébé de deux mois a subi 50 fractures.

Les commissaires fustigent la stratégie de la défense, qui a présenté l'agresseur comme un «père aimant», et déplorent l'absence de protection réelle pour l'enfant au sein du système judiciaire.

Que pensez-vous de cette décision du juge et des arguments de la Couronne? 

Devrait-on dévoiler l'identité des parents maltraitants? 

Écoutez la discussion à ce sujet entre les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi midi. 

«18 mois de prison à la maison, c'est de l'impunité. On dirait que la vie d'un enfant au Québec, ça ne compte pas.»

Nathalie Normandeau

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