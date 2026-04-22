Bébé de deux mois martyrisé par ses deux parents

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez expriment leur profonde indignation face à une sentence de 18 mois de prison à domicile accordée à un père dont le bébé de deux mois a subi 50 fractures.

Les commissaires fustigent la stratégie de la défense, qui a présenté l'agresseur comme un «père aimant», et déplorent l'absence de protection réelle pour l'enfant au sein du système judiciaire.

Que pensez-vous de cette décision du juge et des arguments de la Couronne?

Devrait-on dévoiler l'identité des parents maltraitants?

Écoutez la discussion à ce sujet entre les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi midi.