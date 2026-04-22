Pour les personnes nées après le 1er janvier 2009

Le Parlement britannique a adopté une loi interdisant la vente de cigarettes aux personnes nées après le 1er janvier 2009.
En vertu de cette législation, l'âge légal pour acheter du tabac augmentera d'un an chaque année, rendant l'accès aux cigarettes définitivement illégal pour les jeunes qui ont actuellement 17 ans ou moins.
L'objectif avoué du gouvernement est de créer la toute première «génération sans tabac» du pays et de réduire la pression sur le système de santé public.
Le Québec devrait-il emboîter le pas au Royaume-Uni?
Écoutez à ce sujet la journaliste basée à Londres, Marie Billon, suivi du vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada, Éric Gagnon.
«Les jeunes fument beaucoup moins que les générations précédentes, même s'ils vapotent davantage. C'est un phénomène assez nouveau, donc il faudra voir quel en sera l'impact réel. Certains croient que cet interdit pourrait inciter des jeunes à essayer la "vraie" cigarette justement par goût du fruit défendu.»
«Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus pragmatiques en matière de cessation tabagique. Le gouvernement a même fait la promotion du vapotage, ce qui a aidé à réduire le tabagisme de façon significative au pays. Cette approche aide à réduire les taux beaucoup plus que la prohibition, car nous savons que l'interdiction pure et simple ne fonctionne pas.»