Pour les personnes nées après le 1er janvier 2009

Le Parlement britannique a adopté une loi interdisant la vente de cigarettes aux personnes nées après le 1er janvier 2009.

En vertu de cette législation, l'âge légal pour acheter du tabac augmentera d'un an chaque année, rendant l'accès aux cigarettes définitivement illégal pour les jeunes qui ont actuellement 17 ans ou moins.

L'objectif avoué du gouvernement est de créer la toute première «génération sans tabac» du pays et de réduire la pression sur le système de santé public.

Le Québec devrait-il emboîter le pas au Royaume-Uni?

Écoutez à ce sujet la journaliste basée à Londres, Marie Billon, suivi du vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada, Éric Gagnon.