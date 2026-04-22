 Aller au contenu
Pour les personnes nées après le 1er janvier 2009

Le Québec doit-il imiter le Royaume-Uni et bannir le tabac à vie?

par 98.5

0:00
15:58

Entendu dans

La commission

le 22 avril 2026 14:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le Québec doit-il imiter le Royaume-Uni et bannir le tabac à vie?
Le Québec doit-il imiter le Royaume-Uni et bannir le tabac à vie? / methaphum/Adobe Stock

Le Parlement britannique a adopté une loi interdisant la vente de cigarettes aux personnes nées après le 1er janvier 2009.

En vertu de cette législation, l'âge légal pour acheter du tabac augmentera d'un an chaque année, rendant l'accès aux cigarettes définitivement illégal pour les jeunes qui ont actuellement 17 ans ou moins.

L'objectif avoué du gouvernement est de créer la toute première «génération sans tabac» du pays et de réduire la pression sur le système de santé public.

Le Québec devrait-il emboîter le pas au Royaume-Uni?

Écoutez à ce sujet la journaliste basée à Londres, Marie Billon, suivi du vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada, Éric Gagnon.

«Les jeunes fument beaucoup moins que les générations précédentes, même s'ils vapotent davantage. C'est un phénomène assez nouveau, donc il faudra voir quel en sera l'impact réel. Certains croient que cet interdit pourrait inciter des jeunes à essayer la "vraie" cigarette justement par goût du fruit défendu.»

Marie Billon

«Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus pragmatiques en matière de cessation tabagique. Le gouvernement a même fait la promotion du vapotage, ce qui a aidé à réduire le tabagisme de façon significative au pays. Cette approche aide à réduire les taux beaucoup plus que la prohibition, car nous savons que l'interdiction pure et simple ne fonctionne pas.»

Éric Gagnon

Vous aimerez aussi

À Chicoutimi: refus d'offrir la pilule du lendemain à une jeune de 14 ans
Radio textos
À Chicoutimi: refus d'offrir la pilule du lendemain à une jeune de 14 ans
0:00
13:36
Jimmy Vigneux: l'homme derrière les 750 tonnes de déchets ramassés
La commission
Jimmy Vigneux: l'homme derrière les 750 tonnes de déchets ramassés
0:00
7:15
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Bébé aux 50 fractures: «On perd confiance au système de justice à cause de ça»
Rattrapage
Peine de 18 mois de prison à domicile
Bébé aux 50 fractures: «On perd confiance au système de justice à cause de ça»
Environnement: «On a fait énormément au cours des dernières années»
Rattrapage
Jour de la Terre
Environnement: «On a fait énormément au cours des dernières années»
Motifs religieux: un pharmacien refuse de prescrire la pilule du lendemain
Rattrapage
Pour une jeune fille de 14 ans
Motifs religieux: un pharmacien refuse de prescrire la pilule du lendemain
Première au Québec: des tours de 12 et 18 étages en bois à Terrebonne
Rattrapage
Un projet du Fonds de solidarité FTQ
Première au Québec: des tours de 12 et 18 étages en bois à Terrebonne
Donald Trump mise sur la religion pour freiner sa chute de popularité
Rattrapage
Un marathon biblique
Donald Trump mise sur la religion pour freiner sa chute de popularité
Jimmy Vigneux: l'homme derrière les 750 tonnes de déchets ramassés
Rattrapage
Jour de la Terre
Jimmy Vigneux: l'homme derrière les 750 tonnes de déchets ramassés
Sentence bonbon: «On dirait que la vie d'un enfant, au Québec, ça ne compte pas»
Rattrapage
Bébé de deux mois martyrisé par ses deux parents
Sentence bonbon: «On dirait que la vie d'un enfant, au Québec, ça ne compte pas»
Révision de l'ACÉUM: Trump exige des compromis avant même de négocier
Rattrapage
Accord Canada–États-Unis–Mexique
Révision de l'ACÉUM: Trump exige des compromis avant même de négocier
Environnement: «On s’en va nulle part» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Jour de la Terre
Environnement: «On s’en va nulle part» -Luc Ferrandez
Féminicides: un projet de loi inspiré de la «Loi de Clare» déposé le 5 mai
Rattrapage
Le ministre Ian Lafrenière détaille ses priorités
Féminicides: un projet de loi inspiré de la «Loi de Clare» déposé le 5 mai
L’École des paris: une formation à 5000$ qui inquiète
Rattrapage
Miser sur les sports, un «investissement»?
L’École des paris: une formation à 5000$ qui inquiète
Christine Fréchette: un nouveau souffle pour la CAQ?
Rattrapage
Remaniement ministériel
Christine Fréchette: un nouveau souffle pour la CAQ?
Un chat perdu de Montréal a voyagé 115 km en camion jusqu’à Cornwall
Rattrapage
Quelques actualités
Un chat perdu de Montréal a voyagé 115 km en camion jusqu’à Cornwall
Montréal au cœur du nouveau long métrage sur Michael Jackson
Rattrapage
Environ 300 artistes québécois
Montréal au cœur du nouveau long métrage sur Michael Jackson