La sortie mondiale du très attendu film Michael, consacré à la vie du Roi de la pop, aura lieu ce vendredi.

Pour donner vie aux performances légendaires de la star, la production a fait appel à l'expertise de quatre studios d'effets visuels montréalais, dont Cinesite, Rodeo FX, FolksFolks VFX et Alchimie 24.

Écoutez la directrice globale de projets stratégiques chez CINESITE, Véronique Tassart, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Pendant un an et demi, environ 300 artistes québécois ont travaillé d'arrache-pied pour recréer numériquement les foules immenses des concerts de Michael Jackson.

Ce travail colossal de postproduction était nécessaire, non seulement pour des raisons de droits à l’image, mais aussi pour assurer une qualité visuelle répondant aux standards technologiques de 2026, bien loin de la résolution des archives des années 1980.