 Aller au contenu
Pour une jeune fille de 14 ans

Motifs religieux: un pharmacien refuse de prescrire la pilule contraceptive

par 98.5

0:00
3:51

Entendu dans

La commission

le 22 avril 2026 14:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Motifs religieux: un pharmacien refuse de prescrire la pilule contraceptive
Des journalistes de KYK FM au Saguenay ont révélé qu’un pharmacien de Chicoutimi a refusé de prescrire la pilule du lendemain à une adolescente de 14 ans, invoquant ses convictions religieuses. / KMPZZZ/Adobe Stock

Une adolescente de 14 ans, accompagnée de sa mère, s'est vu refuser la pilule du lendemain par un pharmacien de Chicoutimi pour des motifs religieux.

Le Code de déontologie des pharmaciens et la Charte des droits et libertés permettent à un professionnel de la santé de refuser un soin en raison de ses convictions, à condition de diriger le patient vers une ressource alternative.

En revanche, l'événement soulève l'indignation et de sérieuses questions sur l'accès aux services de santé essentiels.

Écoutez Nathalie Normandeau aborder le tout avec Luc Ferrandez à l'émission La Commission.

Vous aimerez aussi

Jimmy Vigneux: l'homme derrière les 750 tonnes de déchets ramassés
La commission
Jimmy Vigneux: l'homme derrière les 750 tonnes de déchets ramassés
0:00
7:15
À Chicoutimi: refus d'offrir la pilule du lendemain à une jeune de 14 ans
Radio textos
À Chicoutimi: refus d'offrir la pilule du lendemain à une jeune de 14 ans
0:00
13:36
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Première au Québec: des tours de 12 et 18 étages en bois à Terrebonne
Rattrapage
Un projet du Fonds de solidarité FTQ
Première au Québec: des tours de 12 et 18 étages en bois à Terrebonne
Donald Trump mise sur la religion pour freiner sa chute de popularité
Rattrapage
Un marathon biblique
Donald Trump mise sur la religion pour freiner sa chute de popularité
Jimmy Vigneux: l'homme derrière les 750 tonnes de déchets ramassés
Rattrapage
Jour de la Terre
Jimmy Vigneux: l'homme derrière les 750 tonnes de déchets ramassés
Sentence bonbon: «On dirait que la vie d'un enfant, au Québec, ça ne compte pas»
Rattrapage
Bébé de deux mois martyrisé par ses deux parents
Sentence bonbon: «On dirait que la vie d'un enfant, au Québec, ça ne compte pas»
Révision de l'ACÉUM: Trump exige des compromis avant même de négocier
Rattrapage
Accord Canada–États-Unis–Mexique
Révision de l'ACÉUM: Trump exige des compromis avant même de négocier
Environnement: «On s’en va nulle part» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Jour de la Terre
Environnement: «On s’en va nulle part» -Luc Ferrandez
Féminicides: un projet de loi inspiré de la «Loi de Clare» déposé le 5 mai
Rattrapage
Le ministre Ian Lafrenière détaille ses priorités
Féminicides: un projet de loi inspiré de la «Loi de Clare» déposé le 5 mai
L’École des paris: une formation à 5000$ qui inquiète
Rattrapage
Miser sur les sports, un «investissement»?
L’École des paris: une formation à 5000$ qui inquiète
Christine Fréchette: un nouveau souffle pour la CAQ?
Rattrapage
Remaniement ministériel
Christine Fréchette: un nouveau souffle pour la CAQ?
Un chat perdu de Montréal a voyagé 115 km en camion jusqu’à Cornwall
Rattrapage
Quelques actualités
Un chat perdu de Montréal a voyagé 115 km en camion jusqu’à Cornwall
Montréal au cœur du nouveau long métrage sur Michael Jackson
Rattrapage
Environ 300 artistes québécois
Montréal au cœur du nouveau long métrage sur Michael Jackson
Quels élus caquistes font partie du conseil des ministres de Mme Fréchette?
Rattrapage
Assermentation mardi
Quels élus caquistes font partie du conseil des ministres de Mme Fréchette?
Voitures chinoises en sol canadien: «Des machines à espionner»
Rattrapage
Arrivée de 49 000 exemplaires
Voitures chinoises en sol canadien: «Des machines à espionner»
La reconstruction de Gaza coûterait environ 71 milliards de dollars américains
Rattrapage
Nouvelles en rafales
La reconstruction de Gaza coûterait environ 71 milliards de dollars américains