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Guerre d'usure

Conflit Iran-États-Unis: l'impasse diplomatique à l'heure des bilans

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Entendu dans

La commission

le 21 avril 2026 13:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Conflit Iran-États-Unis: l'impasse diplomatique à l'heure des bilans
Une banderole affiche un graphique représentant des drones de fabrication iranienne avec une inscription en farsi qui dit: «Le drone Arash est le cauchemar des ennemis de l'Iran», tandis qu'un drapeau iranien flotte à gauche, à Téhéran, en Iran, le mardi 21 avril 2026. / (AP Photo/Vahid Salemi)

L'impasse persiste toujours entre Washington et Téhéran, 53 jours après le début du conflit entre les deux pays. 

Thomas Juneau rapporte que le vice-président J. D. Vance a suspendu son déplacement vers le Pakistan, alors que le cessez-le-feu expire prochainement.

Chaque camp attend des concessions de l'autre, l'Iran misant sur sa survie malgré 15 000 frappes subies, tandis que Donald Trump, bien qu'affirmant ne subir aucune pression, fait face à l'épuisement de ses stocks de missiles.

Quels sont les scénarios qui se dessinent?

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d’affaires publiques et internationales de l'Université d’Ottawa, mardi. 

«On est ni dans la guerre, ni dans les négociations, où il y a une espèce de statu quo très inconfortable.»

Thomas Juneau

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