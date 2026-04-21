Guerre d'usure

L'impasse persiste toujours entre Washington et Téhéran, 53 jours après le début du conflit entre les deux pays.

Thomas Juneau rapporte que le vice-président J. D. Vance a suspendu son déplacement vers le Pakistan, alors que le cessez-le-feu expire prochainement.

Chaque camp attend des concessions de l'autre, l'Iran misant sur sa survie malgré 15 000 frappes subies, tandis que Donald Trump, bien qu'affirmant ne subir aucune pression, fait face à l'épuisement de ses stocks de missiles.

Quels sont les scénarios qui se dessinent?

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d’affaires publiques et internationales de l'Université d’Ottawa, mardi.