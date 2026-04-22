 Aller au contenu
Santé publique et libertés individuelles

L'interdiction du tabac au Royaume-Uni: un modèle pour le Québec?

par 98.5

0:00
21:26

Entendu dans

Radio textos

le 22 avril 2026 11:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
L'interdiction du tabac au Royaume-Uni: un modèle pour le Québec?
Affaires et société avec Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Nicolas Duvernois discute de la loi historique adoptée au Royaume-Uni visant à interdire à vie la vente de cigarettes aux personnes nées après 2009.

Il expose les coûts astronomiques du tabagisme pour le système de santé britannique, tout en questionnant la dérive potentielle d'une telle mesure.

Si l'efficacité de la taxation et de la sensibilisation est prouvée, l'entrepreneur s'inquiète de voir l'État s'immiscer dans les libertés individuelles.

Le débat s'élargit à la malbouffe et à l'alcool, posant une question cruciale: où s'arrête l'interventionnisme étatique en matière de santé?

Écoutez la chronique de Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, mercrerdi à Radio texto

«C'est clair que là, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est que le modèle c'est: privatise le plaisir, mais tu socialises les coûts parce que c'est toute la société qui paye pour ça.»

Nicolas Duvernois

Vous aimerez aussi

Environnement: «On s’en va nulle part» -Luc Ferrandez
La commission
Environnement: «On s’en va nulle part» -Luc Ferrandez
0:00
1:43
«Carney représente le défaitisme environnemental» -Luc Ferrandez
Lagacé le matin
«Carney représente le défaitisme environnemental» -Luc Ferrandez
0:00
6:08
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
À Chicoutimi: refus d'offrir la pilule du lendemain à une jeune de 14 ans
Rattrapage
Pour des raisons religieuses
À Chicoutimi: refus d'offrir la pilule du lendemain à une jeune de 14 ans
Une retraite émotive après 51 ans de carrière pour François Gagnon
Rattrapage
En marge de la période des impôts
Une retraite émotive après 51 ans de carrière pour François Gagnon
«Kirby Dach suspend son compte, car des idiots lui ont envoyé des cochonneries»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Fans du CH... pour le meilleur et pour le pire
«Kirby Dach suspend son compte, car des idiots lui ont envoyé des cochonneries»
L'après-mort écologique: un virage vert qui gagne du terrain au Québec
Rattrapage
Reflet des valeurs environnementales
L'après-mort écologique: un virage vert qui gagne du terrain au Québec
Robot Chinois : «Ils reproduisent l'humain, mais en meilleur!» -François Charron
Rattrapage
Record de demi-marathon
Robot Chinois : «Ils reproduisent l'humain, mais en meilleur!» -François Charron
Couteaux de chasse, armes à air comprimé: l’arsenal des mineurs de Longueuil
Rattrapage
Violence chez les ados
Couteaux de chasse, armes à air comprimé: l’arsenal des mineurs de Longueuil
Propreté urbaine: Québec trône au sommet, Montréal au bas de l'échelle
Rattrapage
Selon un sondage maison
Propreté urbaine: Québec trône au sommet, Montréal au bas de l'échelle
Le dilemme péquiste: le pouvoir passe-t-il par l'abandon du référendum?
Rattrapage
Sondage Léger
Le dilemme péquiste: le pouvoir passe-t-il par l'abandon du référendum?
Est-ce qu’un Bigfoot se promène en Ontario?
Rattrapage
Mythe, ours et témoignages troublants
Est-ce qu’un Bigfoot se promène en Ontario?
Déclarer n'est pas réclamer: les secrets du fichier central automobile
Rattrapage
Assurances
Déclarer n'est pas réclamer: les secrets du fichier central automobile
Pourquoi certains ne perdent pas de poids malgré un changement des habitudes?
Rattrapage
Santé
Pourquoi certains ne perdent pas de poids malgré un changement des habitudes?
Une centrale nucléaire américaine menace-t-elle la sécurité des Québécois?
Rattrapage
Un mégaprojet collé sur notre frontière
Une centrale nucléaire américaine menace-t-elle la sécurité des Québécois?
De la forêt à l’assiette: briser les tabous de la chasse
Rattrapage
Boys Club
De la forêt à l’assiette: briser les tabous de la chasse
Faites-vous chambre à part?
Rattrapage
Cas d'environ 30 à 40% des couples
Faites-vous chambre à part?