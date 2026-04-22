Santé publique et libertés individuelles

Nicolas Duvernois discute de la loi historique adoptée au Royaume-Uni visant à interdire à vie la vente de cigarettes aux personnes nées après 2009.

Il expose les coûts astronomiques du tabagisme pour le système de santé britannique, tout en questionnant la dérive potentielle d'une telle mesure.

Si l'efficacité de la taxation et de la sensibilisation est prouvée, l'entrepreneur s'inquiète de voir l'État s'immiscer dans les libertés individuelles.

Le débat s'élargit à la malbouffe et à l'alcool, posant une question cruciale: où s'arrête l'interventionnisme étatique en matière de santé?

Écoutez la chronique de Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, mercrerdi à Radio texto.