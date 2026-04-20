L'ex-entraîneur de patinage artistique, Richard Gauthier, a été acquitté par la Cour d’appel vendredi dernier, cassant ainsi le jugement de 2023 qui l'avait reconnu coupable d'agression sexuelle sur un athlète mineur dans les années 80.
La juge de première instance, Josée Bélanger, avait initialement fondé sa décision sur le témoignage de la victime, mais le plus haut tribunal du Québec a jugé ce verdict «déraisonnable».
Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Ce que la Cour d’appel dit, c’est que le verdict de la juge de première instance, la juge Josée Bélanger, est déraisonnable en raison de multiples faiblesses de la preuve.»
Cette décision met fin aux procédures sans ordonner de nouveau procès, une issue marquante pour celui qui a longtemps été une sommité mondiale dans son domaine, membre du Temple de la renommée de Patinage Canada, avant que sa carrière ne soit bouleversée par ces accusations en 2020.
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