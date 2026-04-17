Un homicide involontaire?

Le neuvième féminicide présumé de l'année au Québec est survenu mercredi à Montréal.

Alexandre Karim Amaury Restau, 27 ans, est accusé de l'homicide involontaire de Hiba Elrhazi, une femme de 25 ans.

Le suspect a été appréhendé après avoir attiré l'attention des policiers par son comportement suspect à l'aéroport, avant de confesser son geste.

La victime a succombé à une blessure par arme à feu à l'épaule ou à la mâchoire dans un appartement de Montréal.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Bien que l'accusation actuelle soit celle d'homicide involontaire, les procédures judiciaires devront déterminer s'il y avait une intention de donner la mort. Ce drame porte à neuf le nombre de femmes tuées en contexte conjugal depuis le début de 2026, un chiffre alarmant qui égale déjà le total de l'année 2025 entière.

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