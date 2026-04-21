Face à une recrudescence alarmante des féminicides au Québec en 2026, la députée Ruba Ghazal a mobilisé 600 personnalités pour interpeller la nouvelle première ministre, Christine Fréchette.

Elle réclame la mise en place de la «Loi de Claire» permettant aux femmes de vérifier les antécédents de violence de leur conjoint.

Au-delà du symbole d'avoir une femme à la tête de l'État, Mme Ghazal exige des investissements massifs dans les maisons d'hébergement, actuellement débordées, et la création d'un véritable ministère de la Condition féminine pour sortir de ce qu'elle refuse de considérer comme une fatalité.

Écoutez Ruba Ghazal, co-porte-parole de Québec solidaire, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi.