Une grande place aux appuis de Drainville

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a présenté son Conseil des ministres, mardi après-midi.
Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, présenter son analyse du nouveau cabinet, mardi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Quatorze ministres gardent les mêmes responsabilités, ou presque. Je dirais que c'est un conseil des ministres Legault-Fréchette. La formation d'un Conseil des ministres, c'est extrêmement difficile, mais là encore plus parce qu'elle a les mains liées; elle doit songer à l'unité du parti pour les prochaines élections. Donc, elle fait beaucoup de place aux gens qui ont appuyé Bernard Drainville. S'il n'y avait pas eu de course au leadership, on aurait eu un Conseil des ministres totalement différent.»
Écoutez le stratège politique discuter ensuite du début de mandat de la nouvelle première ministre et ce qui la différencie de son prédécesseur.