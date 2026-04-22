La moitié de la population est sinistrée

Rivière-Rouge fait face aux inondations les plus importantes depuis une soixantaine d'années, la moitié des gens sinistrés n'ayant toujours pas retrouvé leur domicile.

L'école du village a aussi été touchée par la montée des eaux, subissant beaucoup de dommages.

Le maire de la place estime que les citoyens pourraient réintégrer leur domicile jeudi, une rencontre citoyenne étant prévue pour donner toute l'information à la population.

Écoutez le maire de Rivière-Rouge, Gilbert Therrien, faire le point sur la situation, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.