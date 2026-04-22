En ce Jour de la Terre, une initiative loufoque a été mise sur pied par l'organisme du même nom (Jour de la Terre), pour procurer de la dopamine à ceux qui consomment de la fast fashion en ligne.

L'OBNL a créé un site Internet où il est possible d'ajouter un nombre illimité de vêtements gratuits à son panier, mais qui ne seront évidemment jamais livrés.

Bonne ou mauvaise idée? Est-ce un clin d'oeil ou est-ce que ça fonctionne vraiment?

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, en discuter avec l'animateur Patrick Lagacé, mercredi matin.