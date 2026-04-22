Super-ministre de l'Économie

Bernard Drainville est devenu «super-ministre», mardi, obtenant le poste de ministre à l’Économie, l’Innovation et l’Énergie.
L'une des mesures qu'il propose est de «simplifier la vie des entrepreneurs», pas nécessairement par des aides financières, mais en allégeant certaines réglementations.
Le principal intéressé dit vouloir assurer une sécurité économique à l'État québécois et revient sur les propositions de compensations financières aux automobilistes touchés par la hausse du coût de l'essence.
Écoutez le nouveau ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Bernard Drainville, mettre les bases de son nouveau mandat à l'émission de Patrick Lagacé, mercredi.
«Un des objectifs que j'ai et que nous avons comme gouvernement, et c'est la mission que m'a confié la première ministre, c'est de générer des projets, de livrer des projets qui vont nous permettre d'assurer notre sécurité économique dans un contexte où il y a beaucoup d'insécurité économique.»