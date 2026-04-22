Dans les coulisses de la mission autour de la Lune

De retour sur Terre après la mission Artémis II, l'astronaute canadien Jeremy Hansen raconte l'expérience hors du commun qu'il a vécue.
Il explique avoir été marqué par une éclipse solaire sur la Lune, qu'il n'a pas trouvé uniquement magnifique, mais aussi «étrange pour mes yeux».
Jeremy Hansen souligne aussi à quel point il a été impressionné par la grandeur des océans à son amerrissage sur notre planète.
Écoutez l'astronaute Jeremy Hansen, expliquer les coulisses de la mission Artémis II, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.
«Après seulement dix jours dans l'espace, ce n'est pas vraiment dur de retourner sur Terre. C'était presque normal. Après 48 ans, je pense, ce n'était pas vraiment difficile. Alors c'était fun dans l'espace. Et c'est pas pire d'être ici sur la Terre!»