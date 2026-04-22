Dans les coulisses de la mission autour de la Lune

De retour sur Terre après la mission Artémis II, l'astronaute canadien Jeremy Hansen raconte l'expérience hors du commun qu'il a vécue.

Il explique avoir été marqué par une éclipse solaire sur la Lune, qu'il n'a pas trouvé uniquement magnifique, mais aussi «étrange pour mes yeux».

Jeremy Hansen souligne aussi à quel point il a été impressionné par la grandeur des océans à son amerrissage sur notre planète.

Écoutez l'astronaute Jeremy Hansen, expliquer les coulisses de la mission Artémis II, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.