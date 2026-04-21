Dix ans depuis le décès de l'artiste

Dix ans se sont écoulés depuis que le chanteur Prince a laissé ses fans dans le deuil, en décédant des suites d'une surdose de fentanyl à l’âge de 57 ans.
Écoutez Angelo Cadet, grand fan du chanteur qu’il a vu plusieurs fois en spectacle à Montréal, discuter de cet artiste, mardi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«Ce que j’aimais, c’était de savoir comment il a écrit toutes ses chansons. Il les a arrangées, il les a produites, et il a joué de tous les instruments. Et en spectacle, c’était une autre dimension, c’était vraiment quelque chose. On pouvait avoir l’impression qu’il y avait des moments d’improvisation, sauf que tout était répété des semaines et des semaines à l’avance.»