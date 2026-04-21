Dix ans depuis le décès de l'artiste

Dix ans se sont écoulés depuis que le chanteur Prince a laissé ses fans dans le deuil, en décédant des suites d'une surdose de fentanyl à l’âge de 57 ans.

Écoutez Angelo Cadet, grand fan du chanteur qu’il a vu plusieurs fois en spectacle à Montréal, discuter de cet artiste, mardi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.