Retour aux sources «pur et dur» sous Fréchette

Luc Ferrandez compare l'arrivée de Christine Fréchette à la tête du gouvernement à un retour au «Coke original»: une CAQ recentrée exclusivement sur le développement économique pour financer le modèle social québécois.
Selon lui, derrière une image de transparence et de parité, le programme reste fidèle à l'idéologie de François Legault.
Ferrandez prédit une offensive majeure sur quatre fronts: l'exploitation du gaz de schiste, la commercialisation de l'eau, le gaz liquéfié et une accélération massive du développement d'Hydro-Québec.
Il voit dans la nomination de Pascal Déry à l'Environnement un signal clair pour réduire les «paperasses environnementales».
Écoutez le billet de Luc Ferrandez, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.
«Ils [CAQ] ont du power que le Parti libéral n'a pas [...] et là [Fréchette] elle remonte, elle est rendue à 18 %. Et chaque point de pourcentage qu'elle gagne, elle le prend aux libéraux. Donc, en bout de ligne, il va se passer quoi? Les deux vont être à 25% puis puis PSPP va devenir le prochain premier ministre.»