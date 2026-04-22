Retour aux sources «pur et dur» sous Fréchette

Luc Ferrandez compare l'arrivée de Christine Fréchette à la tête du gouvernement à un retour au «Coke original»: une CAQ recentrée exclusivement sur le développement économique pour financer le modèle social québécois.

Selon lui, derrière une image de transparence et de parité, le programme reste fidèle à l'idéologie de François Legault.

Ferrandez prédit une offensive majeure sur quatre fronts: l'exploitation du gaz de schiste, la commercialisation de l'eau, le gaz liquéfié et une accélération massive du développement d'Hydro-Québec.

Il voit dans la nomination de Pascal Déry à l'Environnement un signal clair pour réduire les «paperasses environnementales».

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.