En poste dès le mois d'août

C’est officiel: Gino Chouinard succédera à Philippe Cantin à l'animation de l’émission du retour au 98.5 dès le mois d’août.

En entrevue avec Patrick Lagacé, l’ex-animateur de Salut Bonjour a confié que ce retour à la radio — où il a fait ses débuts en 1993 — s’est concrétisé après une réflexion bénéfique lors d’un séjour en Guadeloupe.

Désireux de retrouver le travail d’équipe et le plaisir professionnel, il souhaite insuffler une dose de «crème fouettée» à l’information de fin de journée pour accompagner les auditeurs après leur journée de travail.

Écoutez l'animateur Gino Chouinard discuter avec Patrick Lagacé de son arrivée au 98.5, mercredi matin.