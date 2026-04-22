En poste dès le mois d'août

C’est officiel: Gino Chouinard succédera à Philippe Cantin à l'animation de l’émission du retour au 98.5 dès le mois d’août.
En entrevue avec Patrick Lagacé, l’ex-animateur de Salut Bonjour a confié que ce retour à la radio — où il a fait ses débuts en 1993 — s’est concrétisé après une réflexion bénéfique lors d’un séjour en Guadeloupe.
Désireux de retrouver le travail d’équipe et le plaisir professionnel, il souhaite insuffler une dose de «crème fouettée» à l’information de fin de journée pour accompagner les auditeurs après leur journée de travail.
Écoutez l'animateur Gino Chouinard discuter avec Patrick Lagacé de son arrivée au 98.5, mercredi matin.
«Pendant 21 ans, je les ai accompagnés le matin avant qu’ils quittent pour le travail. Là, je vais les récupérer à la fin de leur journée pour les ramener à la maison.»