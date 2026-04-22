Moins cher que d'aller au Centre Bell

Nancy Dubé témoigne de la ferveur exceptionnelle entourant le récent match du Canadien en Floride.

Elle souligne l'omniprésence des chandails rouges dans les rues, les restaurants et même l'aréna, où l'ambiance était enlevante grâce aux cris et aux chansons des partisans montréalais.

Fait frappant, certains partisans préfèrent payer un vol et quelques jours de vacances à la plage pour voir le Tricolore à Tampa, affirmant que l'expérience globale revient moins chère que l'achat de billets au Centre Bell.

Écoutez Nancy Dubé, une Québécoise qui habite aux États-Unis depuis 30 ans, témoigner de la ferveur pour le hockey en Floride, mercredi à Lagacé le matin.