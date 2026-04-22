Vivre à l'italienne, à l'ancienne

Le «nonnamaxxing» est une nouvelle tendance observée sur les réseaux sociaux et prône un mode de vie qui ressemble à celui d'une grand-mère italienne.

Bien manger, se recentrer sur sa vie et diminuer son temps passé sur les réseaux sociaux sont notamment des éléments que prônent les personnes qui adoptent le nonnamaxxing, qui est donc considéré comme étant positif, selon notre chroniqueur Frédéric Labelle.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, expliquer la tendance, mercredi, à Lagacé le matin.