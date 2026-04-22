 Aller au contenu
Vivre à l'italienne, à l'ancienne

«Nonnamaxxing»: enfin, un mode de vie positif sur les réseaux sociaux?

par 98.5

0:00
3:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 avril 2026 09:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Nonnamaxxing»: enfin, un mode de vie positif sur les réseaux sociaux?
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le «nonnamaxxing» est une nouvelle tendance observée sur les réseaux sociaux et prône un mode de vie qui ressemble à celui d'une grand-mère italienne.

Bien manger, se recentrer sur sa vie et diminuer son temps passé sur les réseaux sociaux sont notamment des éléments que prônent les personnes qui adoptent le nonnamaxxing, qui est donc considéré comme étant positif, selon notre chroniqueur Frédéric Labelle.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, expliquer la tendance, mercredi, à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

«La CAQ a du power que le Parti libéral n'a pas» -Luc Ferrandez
Lagacé le matin
«La CAQ a du power que le Parti libéral n'a pas» -Luc Ferrandez
0:00
7:46
Gino Chouinard à la barre du retour: son nouveau défi au 98.5
Lagacé le matin
Gino Chouinard à la barre du retour: son nouveau défi au 98.5
0:00
7:39
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Carney représente le défaitisme environnemental» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Jour de la Terre
«Carney représente le défaitisme environnemental» -Luc Ferrandez
«La CAQ a du power que le Parti libéral n'a pas» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Retour aux sources «pur et dur» sous Fréchette
«La CAQ a du power que le Parti libéral n'a pas» -Luc Ferrandez
Hommage à Luc Plamondon: le parolier honoré par la SOCAN
Rattrapage
400 chansons et 60 ans de carrière
Hommage à Luc Plamondon: le parolier honoré par la SOCAN
«C'est spécial»: Jeremy Hansen toujours bouche bée par Artémis II
Rattrapage
Dans les coulisses de la mission autour de la Lune
«C'est spécial»: Jeremy Hansen toujours bouche bée par Artémis II
Aller voir les séries en Floride: «Des chandails du Canadien partout à Tampa»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Moins cher que d'aller au Centre Bell
Aller voir les séries en Floride: «Des chandails du Canadien partout à Tampa»
Bernard Drainville veut «assurer une sécurité économique» à l'État québécois
Rattrapage
Super-ministre de l'Économie
Bernard Drainville veut «assurer une sécurité économique» à l'État québécois
«Avec la ville dans l'état où on nous l'a laissée, ça va prendre du temps»
Rattrapage
Inondations, nids-de-poule et propreté
«Avec la ville dans l'état où on nous l'a laissée, ça va prendre du temps»
Négociations économiques avec les États-Unis: Mark Carney «joue l'horloge»
Rattrapage
Sa majorité lui donnera-t-il les coudées franches?
Négociations économiques avec les États-Unis: Mark Carney «joue l'horloge»
Enquête: une «école» de paris sportifs qui fait miroiter la richesse
Rattrapage
L'illusion du gain facile
Enquête: une «école» de paris sportifs qui fait miroiter la richesse
Rivière-Rouge: «L'inondation la plus importante depuis 60 ans, du jamais vu»
Rattrapage
La moitié de la population est sinistrée
Rivière-Rouge: «L'inondation la plus importante depuis 60 ans, du jamais vu»
Gino Chouinard à la barre du retour: son nouveau défi au 98.5
Rattrapage
En poste dès le mois d'août
Gino Chouinard à la barre du retour: son nouveau défi au 98.5
Des Québécois se tournent vers les «destinations dupes» pour économiser
Rattrapage
Coût grandissants des voyages
Des Québécois se tournent vers les «destinations dupes» pour économiser
Départs massifs de directeurs de cabinet: un signal d’alarme pour la CAQ?
Rattrapage
Remaniement Fréchette
Départs massifs de directeurs de cabinet: un signal d’alarme pour la CAQ?
Un organisme invente le «air magasinage» pour contrer la fast fashion
Rattrapage
Jour de la Terre
Un organisme invente le «air magasinage» pour contrer la fast fashion