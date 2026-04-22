Remaniement Fréchette

Le passage à l'action de Christine Fréchette comme nouvelle leader de la CAQ ne se fait pas sans heurts.

Jonathan Trudeau analyse un remaniement ministériel marqué par des nominations stratégiques, comme celle de Ian Lafrenière, mais assombri par le mécontentement de députées exclues, dont Shirley Dorismond et Alice Abou-Khalil.

Le chroniqueur souligne également un «coup de tonnerre» administratif: la démission concertée de sept directeurs de cabinet liés à Bernard Drainville.

Enfin, Trudeau revient sur les propos controversés de Paul St-Pierre Plamondon concernant l’agenda supposé du gouvernement fédéral face au «frérisme», une sortie jugée «lunaire».

Écoutez la chronique politique de Jonathan Trudeau, mercredi à Lagacé le matin.