Sa majorité lui donnera-t-il les coudées franches?

Le premier ministre canadien Mark Carney joue l'horloge dans les négociations de la révision de l'ACEUM avec les États-Unis, qui doivent se terminer au plus tard le 1er juillet prochain, selon le chroniqueur Dimitri Soudas.

Sa majorité à Ottawa lui permet plus de latitude dans les discussions avec les Américains, explique-t-il, mais Mark Carney devrait toutefois se préoccuper davantage de l'économie locale, notamment le logement et le coût de la vie, à son avis.

Les États-Unis ont par ailleurs déjà posé des conditions avant même le début des négociations, notamment celle d'exiger le retour du vin sur les tablettes de la SAQ.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas, détailler le tout, l'émission Lagacé le matin, mercredi.