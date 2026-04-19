Qualité de la route

La France a recours à un système de péage sur les routes, administré par le secteur privé, ce qui permettrait aux automobilistes du pays de circuler sur des routes de qualité.
C’est le constat que présente le chroniqueur du Journal de Montréal Christian Rioux, établi à Paris, dans l’une de ses chroniques la semaine dernière.
Écoutez le chroniqueur du Journal de Montréal en discuter plus en détail, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Les autoroutes en France, parfois, ils les donnent à construire à l'entreprise privée en échange d'un droit d'installer des péages dessus. Et parfois, ce sont des contrats sur 30 ans. Et donc, il y a des péages sur toutes les autoroutes françaises. Ils sont assez chers, mais ça fait des autoroutes quasiment parfaites.»
Le chroniqueur explique ensuite les inconvénients de cette mesure et de l’approche plus globale des transports en Europe, qui permet à la France de mettre en place ce système.