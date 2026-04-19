Qualité de la route

La France a recours à un système de péage sur les routes, administré par le secteur privé, ce qui permettrait aux automobilistes du pays de circuler sur des routes de qualité.

C’est le constat que présente le chroniqueur du Journal de Montréal Christian Rioux, établi à Paris, dans l’une de ses chroniques la semaine dernière.

Écoutez le chroniqueur du Journal de Montréal en discuter plus en détail, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.