Quelle logique derrière le Conseil des ministres?

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé commente le remaniement ministériel opéré par la nouvelle première ministre, Christine Fréchette.

Parmi cette annonce, Bernard Drainville devient officiellement «super-ministre de l'économie», Éric Girard garde les Finances et Simon Jolin-Barrette conserve la justice.

Les sacrifiés: Geneviève Guilbault, Caroline Proulx, Jonathan Julien et Isabelle Charest, qui perdent tous leurs responsabilités ministérielles et qui ne se représenteront pas aux prochaines élections.

Écarté des suites du scandale SAAQclic, François Bonnardel est quant à lui ramené en avant-scène avec sa désignation comme nouveau ministre de l'Immigration, notamment.

Écoutez le tour d'horizon de l'animateur Patrick Lagacé, mercredi matin, à l'émission Lagacé le matin.

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