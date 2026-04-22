Le documentaire Le faux prophète fait l'état d'une secte mormone fondamentaliste à la frontière entre l'Utah et l'Arizona.

Notre chroniqueuse, Catherine Brisson, explique que les réalisateurs sont arrivés à bâtir un lien de confiance entre les mormons pour raconter et filmer leur vie au quotidien, après un scandale sexuel qui a éclaboussé la communauté.

Le film s'intéresse plus particulièrement à un homme, qui se prétend prophète, et qui arrive à créer par lui-même une nouvelle secte, à même celle déjà en place.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson expliquer ce long métrage au micro de Patrick Lagacé.