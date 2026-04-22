Défaite 3 à 2 aux mains de Tampa Bay

Robustesse: c'est un mot qui décrit bien le deuxième match de la série Canadiens-Lightning, qui s'est terminé avec une défaite de l'équipe montréalaise par la marque de 3 à 2, mardi soir.

Les échauffourées se sont multipliées, un peu trop même, de l'avis du chroniqueur Jean-Michel Bourque, qui parle aussi de pénalités «stupides», surtout du côté de Lightning, qui a tout de même réussi à renverser la vapeur après le but de Nikita Kucherov.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder cette défaite, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.