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Conflit au Moyen-Orient

Détroit d'Ormuz: les célébrations auront été de courte durée

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 avril 2026 17:48

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Détroit d'Ormuz: les célébrations auront été de courte durée
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Vendredi, le conflit au Moyen-Orient semblait être terminé, du moins, selon ce que disait le président américain Donald Trump. Un week-end plus tard, il est évident que ce n,est pas le cas.

Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Des promesses contradictoires de Donald Trump;
  • Les frappes entre Israël et le Liban,
  • Qui représentera les États-Unis lors de la prochaine ronde de négociation?
  • De nouvelles menaces de frappes américaines en Iran;
  • On aborde la décision de la Cour suprême sur les tarifs:  remboursement potentiel de 166 milliards de dollars aux compagnies américaines;
  • Deux vols de Lego en Californie et un stratagème impliquant des pâtes alimentaires dans des boîtes Lego.

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