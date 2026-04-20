Vendredi, le conflit au Moyen-Orient semblait être terminé, du moins, selon ce que disait le président américain Donald Trump. Un week-end plus tard, il est évident que ce n,est pas le cas.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Des promesses contradictoires de Donald Trump;
- Les frappes entre Israël et le Liban,
- Qui représentera les États-Unis lors de la prochaine ronde de négociation?
- De nouvelles menaces de frappes américaines en Iran;
- On aborde la décision de la Cour suprême sur les tarifs: remboursement potentiel de 166 milliards de dollars aux compagnies américaines;
- Deux vols de Lego en Californie et un stratagème impliquant des pâtes alimentaires dans des boîtes Lego.