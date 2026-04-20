S'il y a quelqu'un qui a toujours cru en Juraj Slafkovsky, c'est bien l'animateur Mario Langlois.
Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin parler de Slafkovsky et de la performance des Canadiens contre le Lightning.
Les sujets discutés
- Le potentiel de Juraj Slafkovsky, repêché en 2022 par les Canadiens de Montréal;
- L'impact de Slafkovsky en séries éliminatoires et son expérience aux Jeux olympiques avec la Slovaquie.
- On parle des jeunes vedettes comme Nick Suzuki, Cole Caufield et Lane Hutson, ainsi que l’importance de Josh Anderson;
- L'ambition du Tricolore de compétitionner pour la Coupe Stanley, sous la direction de Martin St-Louis.