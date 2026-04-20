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Canadiens de Montréal

Il fallait toujours croire en Juraj Slafkovsky

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 avril 2026 18:29

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Philippe Cantin
Philippe Cantin
Il fallait toujours croire en Juraj Slafkovsky
Mario Langlois / Cogeco Média

S'il y a quelqu'un qui a toujours cru en Juraj Slafkovsky, c'est bien l'animateur Mario Langlois.

Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin parler de Slafkovsky et de la performance des Canadiens contre le Lightning.

Les sujets discutés

  • Le potentiel de Juraj Slafkovsky, repêché en 2022 par les Canadiens de Montréal;
  • L'impact de Slafkovsky en séries éliminatoires et son expérience aux Jeux olympiques avec la Slovaquie.
  • On parle des jeunes vedettes comme Nick Suzuki, Cole Caufield et Lane Hutson, ainsi que l’importance de Josh Anderson;
  • L'ambition du Tricolore de compétitionner pour la Coupe Stanley, sous la direction de Martin St-Louis.

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