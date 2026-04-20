Hausse du prix de l'essence

Après un bon mois de février, l'inflation est à la hausse pour le mois de mars au Canada.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une hausse de l'inflation en mars 2024 liée au conflit avec l'Iran et à une augmentation record de 21,2 % des prix de l'essence;
- Le gouvernement fédéral a réduit temporairement la taxe sur le carburant jusqu'au 7 septembre;
- Le débat sur l'efficacité et l'équité de cette mesure
- Tim Cook, le PDG d’Apple depuis 2011, sera remplacé par John Turnus
- La croissance de la capitalisation boursière d’Apple est passée de 350 à 4 000 milliards de dollars sous Cook.